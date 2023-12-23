Россия и Италия хотят совершать торговые сделки за рубли с 14 февраля ИРТП: Россия сможет покупать за рубли разрешённые товары из Италии с 14 февраля 23 декабря, 08:30 Россия с 14 февраля сможет покупать за рубли разрешённые товары из Италии. Обложка © Getty Images / SSV-Photo

Российские компании смогут за рубли приобретать разрешённые для ввоза итальянские товары после 14 февраля. Об этом рассказал РИА "Новости" глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

"Наш совет директоров состоится 14 февраля будущего года. Мы убеждены, что 14 февраля мы предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров — и практически со следующего дня всё уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро", — пояснил он.

По его словам, уже всё готово для запуска системы, остались лишь небольшие "финансовые моменты". Покупатели из России будут платить за итальянскую продукцию на счёт ИРТП, который откроется в банке на территории третьей страны — ею выбрана Армения. Затем деньги поступят в Италию.

Пелаццо добавил, что Армения избрана неслучайно, так как эта страна находится близко к Италии, а расходы по пересылке товаров через европейскую территорию и армянскую сравнительно одинаковые. Глава ИРТП заверил, что сейчас уже открывается счёт в банке в Армении.

"Мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счёта", — резюмировал Пелаццо.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские производители надавили на свои правительства с целью продления разрешения на ввоз российских "слябов". Указывается, что без этих стальных полуфабрикатов их бизнес-модель потеряет смысл.

Авторы Татьяна Миссуми