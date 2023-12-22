Компании из ЕС вынудили продлить ввоз одного вида российской продукции

Некоторые европейские производители надавили на свои правительства с целью продления разрешения на ввоз российских "слябов", пишет Der Spiegel. Указывается, что без этих стальных полуфабрикатов их бизнес-модель потеряет смысл.

По словам генерального директора Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Акселя Эггерта, "невыносимо", что соответствующее решение принято под влиянием нескольких стран – членов объединения, что доводит всю систему санкций до "абсурда". К слову, изначально льготный период для импорта данной продукции должен был закончиться осенью следующего года.

Как пишет издание, в ходе консультаций по новому пакету антироссийских санкций на продлении срока настаивали представители Бельгии, Италии и Чехии. Более того, по данным Eurofer, за последние месяцы ЕС доля слябов из РФ в европейском импорте превысила досанкционные показатели и составила 56%. В свою очередь наши производители только до 2026 года будут зарабатывать на этом до двух миллиардов евро в год.

"Понятно, почему отдельные переработчики хотят сохранить эту золотую жилу. Потому что в противном случае их бизнес-модель потеряет смысл, поскольку она основана на самом дешёвом импорте", — добавил Эггерт.

Как отметил премьер бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо, антироссийские санкции не должны вредить ЕС больше, чем РФ. В той же Бельгии, в случае введения таких ограничений, своих рабочих мест могли бы лишиться четыре тысячи человек, что спровоцировало бы "социальную катастрофу".