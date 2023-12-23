На севере Москвы автомобиль Ford Transit сбил ребёнка 23 декабря, 08:53 Обложка © Shutterstock

В Головинском районе Москвы водитель иномарки допустил наезд на ребёнка, причины произошедшего уточняются. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на свои источники.

Ford Transit двигался по дублёру в сторону Фестивальной улицы, когда под его колёса попал ребёнок. Информация о травмах у пострадавшего уточняется. На месте работают сотрудники ДПС и медики. Движение по проезжей части не перекрывалось.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая троих детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области. Авария произошла около 18:20 (по Москве) на 153-м километре автодороги Ростов – Ставрополь.

Авторы Татьяна Миссуми