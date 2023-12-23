В Москве загорелся ТЦ "Хорошо"

По его данным, едкое пламя начало распространяться из-за короткого замыкания в электродвигателе вентиляции. В итоге сработала сигнализация и началась экстренная эвакуация. Из ТЦ пришлось вывести около 300 сотрудников и покупателей. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее Лайф рассказывал о страшном пожаре в Смоленской области, который полностью уничтожил квартиру и унёс жизнь двух человек. Возгорание началось, когда жильцы спали. При этом пожарный извещатель у них установлен не был, поэтому на едкий дым сразу никто не среагировал. В итоге прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратов и спасли ещё одного человека.