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23 декабря, 09:07

В Москве загорелся ТЦ "Хорошо"

300 человек экстренно эвакуировали из ТЦ "Хорошо" в Москве из-за пожара

Пожар произошёл на крыше торгового центра "Хорошо" на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".

В Москве загорелся ТЦ "Хорошо". Видео © VK / Москва • Новости / Щёлково / Мослента

По его данным, едкое пламя начало распространяться из-за короткого замыкания в электродвигателе вентиляции. В итоге сработала сигнализация и началась экстренная эвакуация. Из ТЦ пришлось вывести около 300 сотрудников и покупателей. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

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Ранее Лайф рассказывал о страшном пожаре в Смоленской области, который полностью уничтожил квартиру и унёс жизнь двух человек. Возгорание началось, когда жильцы спали. При этом пожарный извещатель у них установлен не был, поэтому на едкий дым сразу никто не среагировал. В итоге прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратов и спасли ещё одного человека.

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VK / Москва • Новости / Щёлково / Мослента

Николь Вербер
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