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23 декабря, 09:50

В Подмосковье школьница провела ночь в холодном подъезде после ссоры с отцом

Восьмиклассница из подмосковного города Орехово-Зуево провела ночь в холодном подъезде после того, как сбежала из дома из-за ссоры с отцом. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Конфликт произошёл вечером 20 декабря из-за мобильного телефона. Девочка никак не хотела идти спать и продолжала сидеть в смартфоне. В итоге мужчина решил пойти на радикальные меры и просто-напросто забрал телефон.

Проснувшись утром, отец с женой обнаружили, что дочери дома нет. Оказалось, что ночь она провела в соседнем подъезде. Девочку не смутила даже минусовая температура на улице. В итоге обнаружили ребёнка и вернули домой лишь на следующий день.

12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу

А ранее Лайф рассказывал, как в Нижнем Тагиле несколько школьников загремели в больницу после массовой драки из-за девочки.

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ТАСС / Антон Ваганов

Максим Плетнёв
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