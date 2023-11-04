12-летняя волгоградская школьница сбежала из дома и уехала к жениху в Пензу
SHOT: Под Волгоградом 12-летняя девочка бросила учёбу и уехала в Пензу к жениху
В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома, заявив матери, что уезжает к жениху в Пензу. О суженом из другого региона мать шестиклассницы ничего не знает, пишет SHOТ.
По данным телеграм-канала, юная невеста решила покинуть родной дом днём 1 ноября. После уроков она вызвала такси из села Дубовый Овраг и, предположительно, направилась в сторону вокзала. Матери она сообщила, что уезжает и бросает учёбу. Откуда взялся жених, непонятно. Вероятно, девочка познакомилась с ним в социальных сетях.
Примечательно, что раньше девочка нормально училась и из дома никогда не сбегала. Личность жениха сейчас устанавливается, а полицейские ищут очевидцев, которые могли заметить ребёнка.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье 16-летняя девушка решила вместо школы пойти замуж и сбежала из дома. Спустя время её отыскали и вернули обратно на учёбу.
Shutterstock