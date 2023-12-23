Политолог объяснил украинские выпады в сторону РФ из-за срыва поставок истребителей для ВСУ

Обвинения Украины в том, что Россия сорвала закупку истребителей для ВСУ на мировом рынке, вызывают только улыбку, заявил политолог Юрий Кот в беседе с "Царьградом". Эксперт считает, что вооружение Киеву не поставляют, чтобы не рушить миф о высококачественной западной технике.

Он отметил, что это особенно важно для распиаренного натовского вооружения. По словам специалиста, если мир увидит, что русские запросто выводят его из строя, западный ВПК потеряет все контракты. По одной из версий, ВСУ уже запретили использовать "Абрамсы", чтобы не портить репутацию.

"А не поставляют технику Украине потому, что понимают, что русская армия обнуляет любой миф о непобедимости западного "вундерваффе". И немецкие танки, и британские, и американские. Их боятся ввести в бой, потому что понимают, что при первом же столкновении с русским солдатом они будут уничтожены", — рассказал Кот.

Эксперт считает, Украина сама виновата в сложившейся ситуации, так как привыкла жить за чужой счёт. Сначала на шее у России, потом — на шее у Запада, а теперь она осталась без ничего, заключил Кот.

Политолог Андрей Перла тоже усомнился в том, что причиной срыва закупки является вмешательство России. Он отметил, что Россия — "палочка-выручалочка" для бездарных украинских руководителей, которые привыкли обвинять во всём Кремль.