В Германии предложили повысить подоходный налог для поддержки Украины
В Германии выступили за повышение подоходного налога для помощи Украине. Предложение озвучила член экономического совета при Правительстве ФРГ Моника Шнитцер.
"Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов", — заявила она газете Rheinische Post.
По словам Шнитцер, этот шаг должен быть предпринят с учётом происходящих сегодня "особых событий". На следующий год у Германии заложено восемь миллиардов евро на финансирование Украины. Общий же объём помощи с февраля 2022 года превысил 25 миллиардов евро.
Несмотря на поставки вооружений от других стран, прежних объёмов помощи Киев всё равно не получит. Недавно стало известно, что Вашингтон в декабре объявит о последнем пакете военной помощи Украине, так как исчерпает возможные на это ресурсы. В Белом доме пояснили, что без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у США не останется доступных ресурсов на поддержку Киева.
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