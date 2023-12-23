В Германии предложили повысить подоходный налог для поддержки Украины

В Германии выступили за повышение подоходного налога для помощи Украине. Предложение озвучила член экономического совета при Правительстве ФРГ Моника Шнитцер.

"Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов", — заявила она газете Rheinische Post.

По словам Шнитцер, этот шаг должен быть предпринят с учётом происходящих сегодня "особых событий". На следующий год у Германии заложено восемь миллиардов евро на финансирование Украины. Общий же объём помощи с февраля 2022 года превысил 25 миллиардов евро.