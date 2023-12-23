ВСУ потеряли до 150 военных в ходе неудачных атак на Краснолиманском направлении 3239 3239 ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © VK / Минобороны России

Российские войска за сутки пресекли две попытки ВСУ атаковать вблизи Торского и Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении, в результате чего противник лишился танка и до 150 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Также, по данным министерства, авиация и артиллерия России нанесли удар по живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Всего за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 150 бойцов, танк, два БТР и систему Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские мотострелковые подразделения смогли удержать выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении.

Авторы Татьяна Миссуми