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ВСУ потеряли до 150 военных в ходе неудачных атак на Краснолиманском направлении

Опубликовано 23 декабря 2023, 11:42
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ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © VK / Минобороны России

ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Обложка © VK / Минобороны России

Российские войска за сутки пресекли две попытки ВСУ атаковать вблизи Торского и Червоной Дибровы на Краснолиманском направлении, в результате чего противник лишился танка и до 150 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", уточнили в ведомстве.

Также, по данным министерства, авиация и артиллерия России нанесли удар по живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. Всего за сутки украинская сторона потеряла на данном направлении до 150 бойцов, танк, два БТР и систему Д-30.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские мотострелковые подразделения смогли удержать выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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