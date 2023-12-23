На Урале пациент устроил погром в поликлинике, пытаясь доказать свою инвалидность

Беспокойный пациент устроил погром и разнёс мебель в кабинете врача в поликлинике № 5 на Комсомольском проспекте в Челябинске. Мужчина пришёл туда, чтобы оформить инвалидность после перенесённого семь лет назад инсульта. Чтобы его угомонить, потребовалось вмешательство группы быстрого реагирования. Об этом сообщает издание 74.ru, само происшествие попало на видео.

Сотрудники ЧОПа удерживают буйного пациента в кабинете врача в поликлинике Челябинска. Видео © t.me / 74.RU| Новости Челябинска

Инцидент произошёл 20 декабря. Врач, которая принимала агрессивного пациента в кабинете неотложной скорой помощи, рассказала как всё было.

"Ко мне на приём люди приходят без записи, по экстренным случаям. Пришёл мужчина, я спросила, какие у него жалобы. Он что-то ответил невнятное и достал листок, на котором были выписаны симптомы. Я его перебила: "Скажите, что вас сейчас беспокоит, зачем мне эта информация из Интернета?" Он начал агрессировать, ругаться матом", — вспоминает медик.

Быстро потерявший самообладание мужчина, который хотел получить документ для оформления инвалидности после перенесённого в 2016 году инсульта, недолго обходился только бранью и в какой-то момент ударил кулаком по кушетке. Врач испугалась и нажала на тревожную кнопку. После этого женщина, по её словам, ещё долго была напугана до дрожи — успокоиться и продолжить работу ей удалось далеко не сразу.

На видеозаписи можно увидеть, что агрессивный пациент разнёс часть мебели и некоторую технику в кабинете. Успокаивать его приехали сотрудники ЧОПа, которые в результате скрутили дебошира и передали полицейским.

"Из поликлиники поступило сообщение, что мужчина повредил имущество и угрожал врачу. Он опрошен, проводится проверка", — дали свой комментарий по ситуации в пресс-службе УМВД города.