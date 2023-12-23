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Около 300 авто с иностранными номерами встали в пробку на границе Польши и РФ

23 декабря, 12:45
На границе между РФ и Польшей огромная пробка из 300 машин. Видео © t.me / "Клопс"

На границе между РФ и Польшей огромная пробка из 300 машин. Видео © t.me / "Клопс"

На границе между Польшей и Россией очевидцы засняли длинную пробку, в которой стоят автомобили с иностранными номерами. Видео публикует калининградский портал "Клопс".

На границе между РФ и Польшей образовалась огромная пробка из 300 автомобилей. Видео © t.me / "Клопс"

По словам водителей, в очереди на въезд в Россию насчитывается около 300 машин, у примерно 90% из них немецкие госномера, но также есть чешские и бельгийские. Предположительно, время ожидания на границе может составить около суток.

На украинско-польской границе умер водитель, застрявший в пробке из-за блокады на КПП
На украинско-польской границе умер водитель, застрявший в пробке из-за блокады на КПП

Ранее Лайф писал, что неторопливые литовские таможенники организовали пробку из 145 фур на границе с Россией. Они пропускали всего лишь по три машины в час.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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