Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 17:21

Неторопливые литовские таможенники организовали пробку из 145 фур на границе с Россией

Более 140 фур скопилось в очереди на выезд из Калининградской области в Литву

Более 140 грузовых автомобилей скопилось на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" на выезде из Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе региональной таможни, пробка образовалась из-за медленной работы литовского КПП.

"125 грузовиков перед шлагбаумом, 25 — на нейтральной полосе. <...> С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — цитирует РИА "Новости" сообщение таможни.

Официальных разъяснений Вильнюс пока не даёт. В район всё ещё продолжают съезжаться большегрузы.

Ситуация с ограничениями в работе пограничных пунктов обострилась после того, как 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. А уже 22 ноября финское правительство решило оставить открытым только самый северный КПП. Позже Норвегия заявила о возможности закрытия КПП на границе с РФ. В свою очередь в Эстонии заявили, что пока не будут следовать этому примеру.

Ситуация с закрытием погранпунктов соседних стран будет ухудшаться, заявил политолог

Ситуация с закрытием погранпунктов соседних стран будет ухудшаться, заявил политолог

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Наталья Исакова
  • Новости
  • Литва
  • Происшествия
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров