Неторопливые литовские таможенники организовали пробку из 145 фур на границе с Россией

Более 140 грузовых автомобилей скопилось на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" на выезде из Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе региональной таможни, пробка образовалась из-за медленной работы литовского КПП.

"125 грузовиков перед шлагбаумом, 25 — на нейтральной полосе. <...> С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — цитирует РИА "Новости" сообщение таможни.