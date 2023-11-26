Неторопливые литовские таможенники организовали пробку из 145 фур на границе с Россией
Более 140 фур скопилось в очереди на выезд из Калининградской области в Литву
Более 140 грузовых автомобилей скопилось на автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" на выезде из Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе региональной таможни, пробка образовалась из-за медленной работы литовского КПП.
"125 грузовиков перед шлагбаумом, 25 — на нейтральной полосе. <...> С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — цитирует РИА "Новости" сообщение таможни.
Официальных разъяснений Вильнюс пока не даёт. В район всё ещё продолжают съезжаться большегрузы.
Ситуация с ограничениями в работе пограничных пунктов обострилась после того, как 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией. А уже 22 ноября финское правительство решило оставить открытым только самый северный КПП. Позже Норвегия заявила о возможности закрытия КПП на границе с РФ. В свою очередь в Эстонии заявили, что пока не будут следовать этому примеру.
ТАСС / Юрий Смитюк