Ситуация с закрытием погранпунктов соседних стран будет ухудшаться, заявил политолог

Ещё летом финские власти заявили о сохранении ограничений на въезд в страну русских и выдачу гражданам России виз. Осенью Финляндия пошла дальше и запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Таких же ограничений придерживаются Эстония, Литва и Латвия. По словам политолога Дмитрия Солонникова, ситуация с закрытыми границами будет только ухудшаться.

"Я думаю, что мы переходим к ситуации более жёсткого "железного занавеса", чем он был во времена Советского Союза. И да, границы будут закрыты. То есть объективно ситуация такая", — высказался эксперт в беседе с "Царьградом".