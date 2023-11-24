Ситуация с закрытием погранпунктов соседних стран будет ухудшаться, заявил политолог
Политолог Солонников: Мы переходим к ситуации более жёсткого "железного занавеса"
Ещё летом финские власти заявили о сохранении ограничений на въезд в страну русских и выдачу гражданам России виз. Осенью Финляндия пошла дальше и запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Таких же ограничений придерживаются Эстония, Литва и Латвия. По словам политолога Дмитрия Солонникова, ситуация с закрытыми границами будет только ухудшаться.
"Я думаю, что мы переходим к ситуации более жёсткого "железного занавеса", чем он был во времена Советского Союза. И да, границы будут закрыты. То есть объективно ситуация такая", — высказался эксперт в беседе с "Царьградом".
По его мнению, дальше будет ещё более суровое ужесточение контактов России и Евросоюза. Солонников отметил, что нужно готовиться к тому, что и прибалты также закроют границу.
Как сообщал Лайф, Финляндия до конца февраля закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем премьер-министр Норвегии тоже допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. А вот в Эстонии пока решили отказаться от таких кардинальных мер.
ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari