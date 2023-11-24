Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 17:40

Ситуация с закрытием погранпунктов соседних стран будет ухудшаться, заявил политолог

Политолог Солонников: Мы переходим к ситуации более жёсткого "железного занавеса"

Ещё летом финские власти заявили о сохранении ограничений на въезд в страну русских и выдачу гражданам России виз. Осенью Финляндия пошла дальше и запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Таких же ограничений придерживаются Эстония, Литва и Латвия. По словам политолога Дмитрия Солонникова, ситуация с закрытыми границами будет только ухудшаться.

"Я думаю, что мы переходим к ситуации более жёсткого "железного занавеса", чем он был во времена Советского Союза. И да, границы будут закрыты. То есть объективно ситуация такая", высказался эксперт в беседе с "Царьградом".

По его мнению, дальше будет ещё более суровое ужесточение контактов России и Евросоюза. Солонников отметил, что нужно готовиться к тому, что и прибалты также закроют границу.

Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт

Песков надеется, что до "железного занавеса" со стороны Запада не дойдёт

Как сообщал Лайф, Финляндия до конца февраля закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем премьер-министр Норвегии тоже допустил закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. А вот в Эстонии пока решили отказаться от таких кардинальных мер.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Jussi Nukari

Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров