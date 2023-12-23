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23 декабря, 12:42

Почти 5 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

ФССП: 4,9 млн миллиона россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов

Почти пять миллионов россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

"В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников", — сообщили в ФССП.

В агентстве отметили, что в 2020 году перед Новым годом выехать не могли 4,1 млн граждан, а самым большим по показателям стал минувший год — в декабре 2022 года ограничение распространялось на восемь миллионов должников. За этот год было внесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда, больше половины продолжают действовать до сих пор.

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Ранее Лайф рассказывал, что в этом году в России стало намного больше заёмщиков. Сотрудники Центробанка проанализировали статистику и зафиксировали резкий рост задолженности среди россиян, причём касается это как ипотеки, так и потребительских кредитов. Подробнее о том, что грозит заёмщикам, которые не смогли внести ежемесячный платёж вовремя, и как избавиться от долгов — в нашем материале.

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fssp.gov.ru

Александра Мышляева
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