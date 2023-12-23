Почти 5 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Почти пять миллионов россиян не могут выехать за рубеж из-за долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

"В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников", — сообщили в ФССП.

В агентстве отметили, что в 2020 году перед Новым годом выехать не могли 4,1 млн граждан, а самым большим по показателям стал минувший год — в декабре 2022 года ограничение распространялось на восемь миллионов должников. За этот год было внесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда, больше половины продолжают действовать до сих пор.