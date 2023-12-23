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В Екатеринбурге неизвестные сожгли машину судьи и скрылись

23 декабря, 13:38
В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Обложка © t.me / Zloy_Ekb

В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Обложка © t.me / Zloy_Ekb

В Екатеринбурге неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий судье по гражданским делам районного суда. Об этом пишет Ura.ru.

В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Фото © t.me / Zloy_Ekb

Всё произошло накануне ночью по адресу улица Комсомольская, 5. Прибывшие пожарные справились с возгоранием в течение трёх минут, задействовав две единицы спецтехники. В результате инцидента у Hyundai Creta пострадали передняя часть и салон. Полиция ищет преступников и выясняет, может ли преступление быть связано с профессиональной деятельностью владелицы авто.

Двойное убийство на пасеке в Приамурье пытались выдать за пожар
Двойное убийство на пасеке в Приамурье пытались выдать за пожар

Ранее сообщалось, что житель Приморского края задушил 32-летнюю женщину и сжёг её бездыханное тело вместе с автомобилем. По его словам, причиной расправы стала банальная ссора.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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