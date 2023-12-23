В Екатеринбурге неизвестные сожгли машину судьи и скрылись
В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Обложка © t.me / Zloy_Ekb
В Екатеринбурге неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий судье по гражданским делам районного суда. Об этом пишет Ura.ru.
В Екатеринбурге сожгли машину судьи. Фото © t.me / Zloy_Ekb
Всё произошло накануне ночью по адресу улица Комсомольская, 5. Прибывшие пожарные справились с возгоранием в течение трёх минут, задействовав две единицы спецтехники. В результате инцидента у Hyundai Creta пострадали передняя часть и салон. Полиция ищет преступников и выясняет, может ли преступление быть связано с профессиональной деятельностью владелицы авто.
Ранее сообщалось, что житель Приморского края задушил 32-летнюю женщину и сжёг её бездыханное тело вместе с автомобилем. По его словам, причиной расправы стала банальная ссора.