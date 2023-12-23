Автобус со школьниками влетел в грузовик, возвращаясь из детского лагеря в Ижевск В Удмуртии пять школьников пострадали при столкновении автобуса с грузовиком 23 декабря, 14:34 В Удмуртии автобус столкнулся с грузовиком, пострадали пять школьников и учитель. Фото © t.me / CУ СК РФ по Удмуртии

В Удмуртии водитель автобуса со школьниками не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, в результате чего травмы получили пять детей и учитель. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

В Удмуртии автобус с детьми врезался в грузовик. Фото © VK / Udm-Info Новости Ижевска и Удмуртии

ДТП произошло в Якшур-Бодьинском районе, дети возвращались в Ижевск из оздоровительного лагеря. Всего в салоне автобуса Higher находилось 17 школьников и пять взрослых сопровождающих. Предположительно, водитель не выдержал дистанцию и поэтому столкнулся с большегрузом MAN.

В Удмуртии автобус с детьми врезался в грузовик. Фото © VK / БУЗ УР "Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР"

"В Первую республиканскую клиническую больницу обратились шесть человек, пострадавших в сегодняшнем ДТП. В том числе один учитель из сопровождения и пятеро школьников", — уточнила в телеграм-канале вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

Тяжёлых травм никто из ребят не получил и после медосмотра школьников отпустили домой, добавила чиновница. Региональный СК начал доследственную проверку по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в Ростовской области четыре человека погибли при ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Как минимум 15 пострадали.

Авторы Татьяна Миссуми