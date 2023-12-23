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23 декабря, 14:17

Школьники попали в ДТП и чуть не погибли по пути на экскурсию в Ярославской области

Автобус с 20 школьниками опрокинулся под Ярославлем, двое пострадали

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Обложка © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Обложка © t.me / Прокуратура Ярославской области

Автобус со школьниками из Владимирской области попал в аварию под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Видео © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

Всё произошло утром 23 декабря на дороге Петровск – Дмитриановское недалеко от деревни Филимоново Ростовского района. Как уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в момент аварии в салоне находились 20 детей и 15 взрослых из Струнина. Они направлялись на экскурсию, однако не доехали до пункта назначения — водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

"К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе", — написал глава Владимирской области в телеграм-канале.

Он также добавил, что по возвращении домой владимирский Минздрав будет ждать всех пассажиров на осмотр в поликлинике. По факту ДТП следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка.

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Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, которое произошло в Кагальницком районе Ростовской области. На 38-м километре трассы легковое авто лоб в лоб столкнулось с маршруткой, в результате чего погибли четыре человека. При этом пострадали не менее 15 человек. Предварительно, водитель пикапа не справился с управлением.

Николь Вербер
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