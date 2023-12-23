Школьники попали в ДТП и чуть не погибли по пути на экскурсию в Ярославской области

Автобус со школьниками из Владимирской области попал в аварию под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Видео © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Фото © t.me / Прокуратура Ярославской области

Всё произошло утром 23 декабря на дороге Петровск – Дмитриановское недалеко от деревни Филимоново Ростовского района. Как уточнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в момент аварии в салоне находились 20 детей и 15 взрослых из Струнина. Они направлялись на экскурсию, однако не доехали до пункта назначения — водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

"К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие — с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе", — написал глава Владимирской области в телеграм-канале.

Он также добавил, что по возвращении домой владимирский Минздрав будет ждать всех пассажиров на осмотр в поликлинике. По факту ДТП следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка.