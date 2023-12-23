Каждый четвёртый француз намерен перепродать рождественский подарок, показал опрос

23% французов планируют перепродать бесполезные подарки на Рождество, показал опрос. При этом большинство из этих людей хотят сохранить деньги, которые останутся от перепродажи.

"На Рождество 2023 года почти четверть французов (23%) планируют прибегнуть к этой практике, которая до сих пор остаётся более или менее табуированной. По данным исследования, это 9,5 миллиона человек. Этого показателя не было с момента запуска ежегодного исследования в 2011 году", — сказано в статье газеты Figaro со ссылкой на опрос, проведённый институтом Kantar для eBay.

В издании подчеркнули, что французов, готовых перепродать подарки, увеличилось на 6 процентных пунктов (2,5 миллиона человек) по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что такая практика распространена среди 25–44-летних граждан с детьми в регионах, где низкая покупательная способность.

42% респондентов рассказали, что при перепродаже подарка хотят сохранить деньги, 30% — покрыть рождественские расходы, 29% — купить подходящий для себя подарок.