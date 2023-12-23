Мэр Лондона изменил позицию по вопросу помощи Киеву

Мэр Лондона Садик Хан поменял своё решение по вопросу отправки на Украину подлежащих утилизации автомобилей. Об этом говорится в материале The Telegraph.

"Он изменил решение и заявил, что поддерживает идею отправить на Украину внедорожники, которые в противном случае были бы списаны", — сказано в тексте с уточнением, что градоначальник британской столицы призвал министра транспорта Марка Харпера разрешить гражданам Великобритании получить средства за отказ от машин, которые загрязняют окружающую среду, и вместе с тем помочь украинцам.

В сентябре киевский мэр Виталий Кличко узнал, что в Лондоне действует программа выплат за утилизацию машин, которые не соответствуют современным экологическим стандартам. Он призвал отдавать их Украине, а не сдавать на металлолом. Однако сразу Хан не согласился. 12 декабря он направил Кличко письмо, в котором утверждал, что это невозможно сделать в рамках британских законов. Это вызвало жёсткую критику со стороны консерваторов и НКО, помогающих Киеву.