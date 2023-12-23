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В Дагестане 45 беженцев из сектора Газа получили паспорта России

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В Дагестане 45 беженцев из сектора Газа получили паспорта России

23 декабря, 15:22
В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

В Дагестане вручили российские паспорта первой группе беженцев из сектора Газа, которые покинули свои дома после обострения конфликта с Израилем, всего документы получили 45 человек. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам представителя Управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, обладателями паспортов стали 26 мужчин и 19 женщин. Документы в том числе вручили семи несовершеннолетним. Всего в регионе находится свыше 150 человек, которые были эвакуированы из палестинского анклава.

"Получение паспортов даёт вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям", отметил зампредседателя Правительства Дагестана Абдурахман Махмудов на церемонии вручения паспортов.

Свои дома в Газе покинули 85% жителей
Свои дома в Газе покинули 85% жителей

Ранее сообщалось, что первая группа беженцев из Палестины в количестве около 50 человек прибыла в Дагестан. Их направили в пункты временного размещения, где созданы все условия для комфортного проживания.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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