В Дагестане 45 беженцев из сектора Газа получили паспорта России 23 декабря, 15:22 В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

В Дагестане вручили российские паспорта первой группе беженцев из сектора Газа, которые покинули свои дома после обострения конфликта с Израилем, всего документы получили 45 человек. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам представителя Управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, обладателями паспортов стали 26 мужчин и 19 женщин. Документы в том числе вручили семи несовершеннолетним. Всего в регионе находится свыше 150 человек, которые были эвакуированы из палестинского анклава.

"Получение паспортов даёт вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям", — отметил зампредседателя Правительства Дагестана Абдурахман Махмудов на церемонии вручения паспортов.

Ранее сообщалось, что первая группа беженцев из Палестины в количестве около 50 человек прибыла в Дагестан. Их направили в пункты временного размещения, где созданы все условия для комфортного проживания.

Авторы Татьяна Миссуми