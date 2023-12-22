Свои дома в Газе покинули 85% жителей

Большую часть (85%) населения Газы, а это 1,9 миллиона человек, заставили покинуть дома. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

"1,9 миллиона человек, что составляет 85% населения Газы, пришлось покинуть дома. Примерно полмиллиона [человек] испытывают голод, а четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в Газе", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что в этих условиях повышается опасность нарушения общественного порядка.