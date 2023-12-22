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22 декабря, 18:47

Свои дома в Газе покинули 85% жителей

Гутерриш: 1,9 млн человек, то есть 85% населения Газы, заставили покинуть дома

Большую часть (85%) населения Газы, а это 1,9 миллиона человек, заставили покинуть дома. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщил генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

"1,9 миллиона человек, что составляет 85% населения Газы, пришлось покинуть дома. Примерно полмиллиона [человек] испытывают голод, а четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в Газе", — отметил он в беседе с журналистами, добавив, что в этих условиях повышается опасность нарушения общественного порядка.

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Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе. Число жертв уже превысило 20 тысяч человек, среди них много детей. Газу признали непригодной для жизни.

Обложка ©

ТАСС / АР / Leo Correa

Никита Осипов
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