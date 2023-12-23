В Сочи чиновник хотел получить многомиллионную взятку, но попался с поличным

Заместителя директора ФГБУ "Росзаповедцентр" арестовали в Сочи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Задержание заместителя директора "Росзаповедцентра", которого подозревают в получении взятки. Видео © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю / ФСБ России

По версии следствия, подозреваемый попросил 23 миллиона рублей за заключение с фирмой рекреационного соглашения на земельный участок в посёлке Красная Поляна. В СК рассказали, что первую часть взятки, а именно миллион рублей, чиновник получил 20 декабря в сочинском кафе. Его сразу же задержали оперативники.

"Следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК.