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На Западе оценили перспективы наступления ВСУ в 2024 году

Conversation: ВСУ не смогут провести новое контрнаступление в 2024 году

Опубликовано 23 декабря 2023, 16:38
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Новое наступление ВСУ может не состояться в 2024 году. Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Новое наступление ВСУ может не состояться в 2024 году. Обложка © Getty Images / Scott Peterson

Украинская армия вряд ли отважится перейти в новое наступление на фоне ослабевающей поддержки Запада и накопившихся внутригосударственных проблем. Об этом пишет Conversation.

"Перспектива ещё одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки", — уточняется в публикации.

Автор допускает, что в следующем году российские войска могут увеличить наступательную активность на фронте, а украинская сторона окажется в позиции постоянно обороняющейся. Также в статье отмечается превосходство России в живой силе и вооружении, тогда как ВСУ остро ощущают нехватку снарядов. При этом в 2024 году ситуация для ВСУ вряд ли улучшится, резюмирует автор материала.

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Ранее сообщалось, что потери ВСУ за период контрнаступления превысили 40% от общих потерь за всю СВО. Так, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что украинские войска лишились за полгода около 160 тысяч военнослужащих, 766 танков, 121 самолёта и 23 вертолётов.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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