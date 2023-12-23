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23 декабря, 19:33

У берегов Австралии нашли аналог Атлантиды, где жили сотни тысяч человек

ScienceDirect: Учёные нашли у побережья Австралии аналог Атлантиды

Учёные обнаружили у берегов Австралии затопленный город, в котором когда-то проживали сотни тысяч человек. Исследователи считают, что находка поможет лучше изучить историю человеческой популяции.

Город находится на северо-западном австралийском шлейфе. По мнению учёных, здесь доисторический материк Сахул отделился от древнего суперконтинента Гондвана и сформировал новую экосистему. Археологи рассказали, что Сахул объединял Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, однако постепенно тонул.

Какое-то время суша материка выступала из-под воды в виде перешейка размером больше Великобритании. По словам исследователей, он соединял между собой Австралию и Новую Гвинею. В городе учёные нашли множество разных артефактов.

"Активизация подводной археологии в Австралии поспособствует большему пониманию того, как ранняя миграция людей, а также изменения климата повлияли на человеческую популяцию", — говорится в исследовании, опубликованном на ScienceDirect.

Ещё одна Атлантида: Загадочная дорога возрастом в тысячи лет обнаружена на дне Средиземного моря
Ещё одна Атлантида: Загадочная дорога возрастом в тысячи лет обнаружена на дне Средиземного моря

Ранее Лайф писал, что археологи Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили следы неизвестного древнего племени, которое населяло территорию в долине малых притоков Ангары в Красноярском крае. Там древние жители занимались изготовлением вещей из железа и глины.

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Александра Мышляева
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