У берегов Австралии нашли аналог Атлантиды, где жили сотни тысяч человек

Учёные обнаружили у берегов Австралии затопленный город, в котором когда-то проживали сотни тысяч человек. Исследователи считают, что находка поможет лучше изучить историю человеческой популяции.

Город находится на северо-западном австралийском шлейфе. По мнению учёных, здесь доисторический материк Сахул отделился от древнего суперконтинента Гондвана и сформировал новую экосистему. Археологи рассказали, что Сахул объединял Антарктиду, Австралию, Тасманию и Новую Гвинею, однако постепенно тонул.

Какое-то время суша материка выступала из-под воды в виде перешейка размером больше Великобритании. По словам исследователей, он соединял между собой Австралию и Новую Гвинею. В городе учёные нашли множество разных артефактов.

"Активизация подводной археологии в Австралии поспособствует большему пониманию того, как ранняя миграция людей, а также изменения климата повлияли на человеческую популяцию", — говорится в исследовании, опубликованном на ScienceDirect.