В Кремле рассказали, при каком условии Путин готов к переговорам по Украине

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Киевом только ради достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с The New York Times представитель Кремля назвал "в своей концепции неверной" информацию о том, что Путин якобы подавал знаки готовности к переговорам о прекращении огня.

"Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей", — сказал Песков.