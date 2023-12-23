В Кремле рассказали, при каком условии Путин готов к переговорам по Украине
Песков: Путин готов к переговорам с Киевом только ради достижения целей СВО
Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Киевом только ради достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе с The New York Times представитель Кремля назвал "в своей концепции неверной" информацию о том, что Путин якобы подавал знаки готовности к переговорам о прекращении огня.
"Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей", — сказал Песков.
Также представитель Кремля напомнил о недавних комментариях главы государства. Выступая на совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии Путин заявил, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей СВО. А они, по словам президента, не менялись. В частности, речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.
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