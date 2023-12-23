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23 декабря, 17:32

В Кремле рассказали, при каком условии Путин готов к переговорам по Украине

Песков: Путин готов к переговорам с Киевом только ради достижения целей СВО

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с Киевом только ради достижения целей специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с The New York Times представитель Кремля назвал "в своей концепции неверной" информацию о том, что Путин якобы подавал знаки готовности к переговорам о прекращении огня.

"Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей", — сказал Песков.

Песков: Сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине
Песков: Сейчас нет предпосылок для мирных переговоров по Украине

А ранее в Кремле назвали абсурдным процессом поиск "формулы мира" на Украине без участия России. По словам Пескова, такие попытки заведомо обречены на провал.

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Александра Мышляева
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