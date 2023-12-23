Взрывы 6-й раз за день: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры
Пожар после взрыва в подконтрольном Киеву Херсоне. Обложка © Telegram / "Политика страны"
В находящемся под контролем Киева Херсоне в шестой раз за день прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о том, что был нанесён удар по городскому объекту критической инфраструктуры. По его словам, из-за повреждений случился разрыв газопровода, что привело к пожару.
Сейчас в тех районах региона, которые контролирует Киев, объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня назначенный киевским режимом глава городской администрации Роман Мрочко и украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне.
Напомним, 9 декабря в Херсоне также сообщали о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Также Лайф писал, что в субботу, 23 декабря, прогремели взрывы в Кропивницком (бывший Кировоград). Объявлялась воздушная тревога.