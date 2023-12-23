Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 18:15

Взрывы 6-й раз за день: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне повреждён объект критической инфраструктуры

Пожар после взрыва в подконтрольном Киеву Херсоне. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Пожар после взрыва в подконтрольном Киеву Херсоне. Обложка © Telegram / "Политика страны"

В находящемся под контролем Киева Херсоне в шестой раз за день прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о том, что был нанесён удар по городскому объекту критической инфраструктуры. По его словам, из-за повреждений случился разрыв газопровода, что привело к пожару.

Сейчас в тех районах региона, которые контролирует Киев, объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня назначенный киевским режимом глава городской администрации Роман Мрочко и украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне.

Напомним, 9 декабря в Херсоне также сообщали о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Жители Херсона пожаловались на украинских бойцов, грабящих дома
Жители Херсона пожаловались на украинских бойцов, грабящих дома

Также Лайф писал, что в субботу, 23 декабря, прогремели взрывы в Кропивницком (бывший Кировоград). Объявлялась воздушная тревога.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров