В ДНР 12 мирных жителей пострадали за сутки после атак ВСУ

При сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Таким образом, число пострадавших от украинских атак жителей города за сегодняшний день выросло до 12.

"После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на улице Петровского ранена женщина", — говорится в публикации градоначальника.

За сутки от обстрелов ВСУ, по сообщениям от мэров городов, пострадал один человек в Горловке, ещё один ранен в Ясиноватой. Двое мирных жителей получили ранения в Петровском районе Донецка, а семеро пострадали от сброшенного БПЛА боеприпаса в Кировском районе города.