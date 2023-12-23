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23 декабря, 18:24

В ДНР 12 мирных жителей пострадали за сутки после атак ВСУ

При сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке ранена женщина. Об этом в личном телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Таким образом, число пострадавших от украинских атак жителей города за сегодняшний день выросло до 12.

"После сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Петровском районе на улице Петровского ранена женщина", говорится в публикации градоначальника.

За сутки от обстрелов ВСУ, по сообщениям от мэров городов, пострадал один человек в Горловке, ещё один ранен в Ясиноватой. Двое мирных жителей получили ранения в Петровском районе Донецка, а семеро пострадали от сброшенного БПЛА боеприпаса в Кировском районе города.

Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке
Четыре человека ранены при обстреле ВСУ травматологии в Донецке

Накануне в Донецке украинский беспилотник сбросил взрывчатку на тушивших пожар спасателей, в результате чего пострадали пять сотрудников МЧС. Всего же сообщалось о 12 пострадавших.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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