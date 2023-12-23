"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" и сохранил лидерство в АПЛ
Момент из матча "Ливерпуля" и "Арсенала". Обложка © X / Arsenal
"Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли вничью в центральном матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в матче был забит уже на четвёртой минуте, когда мяч в ворота хозяев отправил Габриэль. Отыграться мерсисайдцы смогли на 29-й, точный удар нанёс Мохаммед Салах. Стоит отметить, что по ходу первого тайма поле покинул защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас, повреждение он получил после столкновения с тренером команды Юргеном Клоппом.
"Арсенал" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Ливерпуль" идёт вторым с 39 баллами.
А ранее состоялись результаты жеребьёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Арсенал" на этой стадии еврокубка встретится с португальским "Порту". "Ливерпуль", напомним, в этом году играет в Лиге Европы.