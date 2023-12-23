Ёлка — огонь: Гирлянда сожгла новогоднюю ель в Подмосковье

Неисправная гирлянда едва не лишила жителей подмосковных Химок главного символа Нового года. Короткое замыкание привело к воспламенению ели, которая установлена в сквере Марии Рубцовой. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с кадрами инцидента.

На записи с камер очевидцев видно, как дерево полыхает столбом огня. Над елью образуются клубы чёрного дыма. За происходящим наблюдают местные жители.

Новогодняя ель загорелась в Химках. Видео © t.me / SHOT

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС затушили ёлку. По информации телеграм-канала, в результате инцидента никто не пострадал.