Ёлка — огонь: Гирлянда сожгла новогоднюю ель в Подмосковье
SHOT: Новогодняя ель вспыхнула в Химках из-за неисправной гирлянды
Неисправная гирлянда едва не лишила жителей подмосковных Химок главного символа Нового года. Короткое замыкание привело к воспламенению ели, которая установлена в сквере Марии Рубцовой. Об этом сообщил SHOT, опубликовав видео с кадрами инцидента.
На записи с камер очевидцев видно, как дерево полыхает столбом огня. Над елью образуются клубы чёрного дыма. За происходящим наблюдают местные жители.
Новогодняя ель загорелась в Химках. Видео © t.me / SHOT
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС затушили ёлку. По информации телеграм-канала, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал, как правильно выбрать ёлочные игрушки, чтобы праздник не обернулся сгоревшим жилищем. При украшении символа Нового года лучше сделать выбор в пользу изделий из стекла и керамики.
t.me / SHOT