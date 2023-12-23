Раскрыты планы исламистов напасть на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде в Рождество

Немецкие и австрийские полицейские арестовали несколько членов исламистской террористической ячейки в связи с готовящимся нападением на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде. Об этом сообщила газета Bild.

Предполагалось, что теракты произойдут во время рождественских служб. Для поиска взрывчатых веществ в Кёльнском соборе специалисты задействовали собак-ищеек. Венская полиция сообщила, что, поскольку террористы по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия, меры безопасности в церквях, на рождественских базарах и иных связанных с религией мероприятиях будут усилены.