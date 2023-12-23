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23 декабря, 20:50

Раскрыты планы исламистов напасть на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде в Рождество

Bild: Задержаны исламисты, планировавшие нападения во время рождественских служб

Немецкие и австрийские полицейские арестовали несколько членов исламистской террористической ячейки в связи с готовящимся нападением на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде. Об этом сообщила газета Bild.

Предполагалось, что теракты произойдут во время рождественских служб. Для поиска взрывчатых веществ в Кёльнском соборе специалисты задействовали собак-ищеек. Венская полиция сообщила, что, поскольку террористы по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия, меры безопасности в церквях, на рождественских базарах и иных связанных с религией мероприятиях будут усилены.

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Ранее сообщалось, что полиция Франции задержала пять человек за подготовку теракта. Делом занялась Национальная антитеррористическая прокуратура.

Обложка ©

Unsplash / Alex Suprun

Лариса Сафронова
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