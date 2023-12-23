Легковушка на полной скорости протаранила автобус в Рыбинске, пострадали четверо

Иномарка на полной скорости врезалась в забитый пассажирами автобус в Рыбинске Ярославской области. От сильного удара легковушка застряла в раскуроченных дверях общественного транспорта. Кадры с моментом инцидента опубликовал SHOT.

На записи видно, что ДТП произошло на круговом движении вблизи Соборной площади. Движущийся справа Volkswagen проигнорировал правила приоритета и протаранил автобус, предварительно подпрыгнув на сугробе. В результате иномарка повисла в воздухе.

Момент столкновения легковушки и автобуса в Рыбинске. Видео © t.me / SHOT

За рулём легковушки находилась 31-летняя девушка. Она была госпитализирована. Помощь медиков потребовалась и трём пассажирам автобуса, которых тоже доставили в больницу. Прокуратура области взяла ситуацию под контроль.