Японскому таксисту грозит год тюрьмы за сбитого на дороге голубя
The Mainichi: В Токио арестован наехавший на голубя таксист
В Токио по подозрению в нарушении закона об охране дикой природы арестован 50-летний водитель такси. Он на высокой скорости наехал на голубя. Об этом сообщила японская газета The Mainichi.
Это произошло ещё 13 ноября в токийском районе Синдзюку. Мужчина, несмотря на стаю голубей впереди, начал разгон сразу после включения зелёного света светофора. Женщина-свидетельница, указавшая ему на птиц, услышала, что "голуби должны уйти с дороги".
Ветеринар произвёл вскрытие пернатого и установил, что тот умер от травматического шока. Так как японское законодательство предписывает водителям проявлять осторожность, если на пути находятся дикие птицы, таксисту грозит до года тюрьмы или штраф в размере одного миллиона иен (647 тысяч рублей).
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