Японскому таксисту грозит год тюрьмы за сбитого на дороге голубя

В Токио по подозрению в нарушении закона об охране дикой природы арестован 50-летний водитель такси. Он на высокой скорости наехал на голубя. Об этом сообщила японская газета The Mainichi.

Это произошло ещё 13 ноября в токийском районе Синдзюку. Мужчина, несмотря на стаю голубей впереди, начал разгон сразу после включения зелёного света светофора. Женщина-свидетельница, указавшая ему на птиц, услышала, что "голуби должны уйти с дороги".

Ветеринар произвёл вскрытие пернатого и установил, что тот умер от травматического шока. Так как японское законодательство предписывает водителям проявлять осторожность, если на пути находятся дикие птицы, таксисту грозит до года тюрьмы или штраф в размере одного миллиона иен (647 тысяч рублей).