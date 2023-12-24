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Регион
Опубликовано 24 декабря 2023, 00:15
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Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников

Командир батальона ВСУ Губаренко: Украина не справляется с отказниками на фронте

Из-за особенностей украинского законодательства многие солдаты, не выполнившие приказ, благополучно избегают наказания. Об этом заявил командир 2-го мехбатальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

"У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова "вообще", — процитировала слова офицера "Украинская правда".

Как объяснил Губаренко, на привлечение военнослужащего к ответственности за невыполненный приказ уходит от двух недель до месяца, но даже после этого можно избежать наказания благодаря лазейкам в законе. Возбуждено много подобных уголовных дел, и некоторые из них тянутся с прошлого года.

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Ранее украинский пленный рассказал, что в рядах Вооружённых сил Украины растёт число отказников: бойцы самовольно оставляют воинские части и покидают боевые позиции. Людей тянут со всех участков, чтобы "закрывать ими дыры", несмотря на то что должной подготовки у них нет.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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