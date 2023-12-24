Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников

Как объяснил Губаренко, на привлечение военнослужащего к ответственности за невыполненный приказ уходит от двух недель до месяца, но даже после этого можно избежать наказания благодаря лазейкам в законе. Возбуждено много подобных уголовных дел, и некоторые из них тянутся с прошлого года.