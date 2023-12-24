Украинский офицер пожаловался на избегающих наказания отказников

Из-за особенностей украинского законодательства многие солдаты, не выполнившие приказ, благополучно избегают наказания. Об этом заявил командир 2-го мехбатальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко.

"У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова "вообще", — процитировала слова офицера "Украинская правда".

Как объяснил Губаренко, на привлечение военнослужащего к ответственности за невыполненный приказ уходит от двух недель до месяца, но даже после этого можно избежать наказания благодаря лазейкам в законе. Возбуждено много подобных уголовных дел, и некоторые из них тянутся с прошлого года.