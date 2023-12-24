Американский генерал нашёл главного виновника провала контрнаступления ВСУ

В провале украинского контрнаступления виноват Запад, не обеспечивший ВСУ всем необходимым. Так считает экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, при подготовке наступления стратеги НАТО и украинские военные провели несколько секретных военных игр. Видимо, исходные данные оказались неверны и провал был заложен на этапе планирования. Украина не могла победить без достаточного количества средств ВВС, высокоточного оружия и другой техники.

"Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — заявил генерал в отставке в эфире ютуб-канала Silicon Curtain.