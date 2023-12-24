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Регион
Опубликовано 24 декабря 2023, 01:02
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Американский генерал нашёл главного виновника провала контрнаступления ВСУ

Генерал ВС США Бен Ходжес: В провале контрнаступления ВСУ виноват Запад

В провале украинского контрнаступления виноват Запад, не обеспечивший ВСУ всем необходимым. Так считает экс-главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, при подготовке наступления стратеги НАТО и украинские военные провели несколько секретных военных игр. Видимо, исходные данные оказались неверны и провал был заложен на этапе планирования. Украина не могла победить без достаточного количества средств ВВС, высокоточного оружия и другой техники.

"Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — заявил генерал в отставке в эфире ютуб-канала Silicon Curtain.

На Западе оценили перспективы наступления ВСУ в 2024 году
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Ранее сообщалось, что потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО. По словам начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова, за полгода противник лишился около 160 тысяч человек, более трёх тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолёта и 23 вертолётов.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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