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24 декабря, 01:17

При стрельбе в торговом центре в США один человек погиб и один ранен

Полицейские и журналисты рядом с торговым центром в Окале, где произошла стрельба. Обложка © X / Ocala Police

Полицейские и журналисты рядом с торговым центром в Окале, где произошла стрельба. Обложка © X / Ocala Police

В результате стрельбы в торговом центре Paddock в американском городе Окала (штат Флорида) погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х (экс-Twitter).

По данным ведомства, жертвой стрельбы оказался мужчина. Кроме того, пострадала женщина, она была доставлена в медицинское учреждение. Полиция не исключает, что стрельба могла быть целенаправленной. Сейчас проводится повторная проверка торгового центра.

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Напомним, в Окале произошла стрельба в торговом центре. Изначально сообщалось о нескольких раненых. Преступник, предположительно, покинул район происшествия.

Лариса Сафронова
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