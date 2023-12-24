При стрельбе в торговом центре в США один человек погиб и один ранен

В результате стрельбы в торговом центре Paddock в американском городе Окала (штат Флорида) погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х (экс-Twitter).

По данным ведомства, жертвой стрельбы оказался мужчина. Кроме того, пострадала женщина, она была доставлена в медицинское учреждение. Полиция не исключает, что стрельба могла быть целенаправленной. Сейчас проводится повторная проверка торгового центра.