При стрельбе в торговом центре в США один человек погиб и один ранен
Полицейские и журналисты рядом с торговым центром в Окале, где произошла стрельба. Обложка © X / Ocala Police
В результате стрельбы в торговом центре Paddock в американском городе Окала (штат Флорида) погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х (экс-Twitter).
По данным ведомства, жертвой стрельбы оказался мужчина. Кроме того, пострадала женщина, она была доставлена в медицинское учреждение. Полиция не исключает, что стрельба могла быть целенаправленной. Сейчас проводится повторная проверка торгового центра.
Напомним, в Окале произошла стрельба в торговом центре. Изначально сообщалось о нескольких раненых. Преступник, предположительно, покинул район происшествия.