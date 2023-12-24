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23 декабря, 23:40

В торговом центре во Флориде произошла стрельба, есть раненые

Полиция на месте стрельбы в ТЦ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ocala Police Department

Полиция на месте стрельбы в ТЦ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ocala Police Department

В американском городе Окала (штат Флорида) произошла стрельба в торговом центре, несколько человек ранены. Об этом информировала в соцсетях местная полиция.

"Несколько человек получили ранения. Предположительно, подозреваемый скрылся. В настоящее время торговый центр эвакуируется", — сообщили правоохранители, попросив граждан избегать зоны проведения расследования.

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Ранее в Карловом университете в Праге вооружённый мужчина открыл стрельбу, а после, по словам мэра города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое. Чешская полиция знала, что в столицу едет преступник с целым арсеналом оружия, но не смогла его остановить.

Лариса Сафронова
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