В торговом центре во Флориде произошла стрельба, есть раненые
Полиция на месте стрельбы в ТЦ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ocala Police Department
В американском городе Окала (штат Флорида) произошла стрельба в торговом центре, несколько человек ранены. Об этом информировала в соцсетях местная полиция.
"Несколько человек получили ранения. Предположительно, подозреваемый скрылся. В настоящее время торговый центр эвакуируется", — сообщили правоохранители, попросив граждан избегать зоны проведения расследования.
Ранее в Карловом университете в Праге вооружённый мужчина открыл стрельбу, а после, по словам мэра города, совершил самоубийство. При этом полицейские сообщали о его ликвидации. По данным главы МВД Чехии, преступник действовал в одиночку. По последним данным, погибло 14 человек, пострадало 25. Состояние 11 из них оценивается как тяжёлое. Чешская полиция знала, что в столицу едет преступник с целым арсеналом оружия, но не смогла его остановить.