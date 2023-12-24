Чудовищный пожар испепелил стоянку с 30 машинами в Забайкалье

Десятки автомобилей сгорели в результате крупного пожара на территории гаражного бокса в Чите. По данным регионального управления МЧС, избежать большего ущерба удалось благодаря слаженным действиям спасателей.

Сигнал поступил на пульт дежурного в 01:55 по местному времени. Уже к 03:06 огонь был локализован, а в 03:29 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате трагедии никто не пострадал.

В Чите крупный пожар уничтожил автостоянку с 30 машинами. Видео © t.me / МЧС России

"В результате пожара огнём уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей. Всего на тушение были привлечены 70 человек, 15 единиц техники", — гласит сообщение ведомства.