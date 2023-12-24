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В Петербурге обокрали Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравляли ребёнка

24 декабря, 07:27
В Петербурге обокрали Деда Мороза и Снегурочку. Обложка © Shutterstock

В Петербурге обокрали Деда Мороза и Снегурочку. Обложка © Shutterstock

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга неизвестные похитили вещи артистов, которые пришли в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравить ребёнка с наступающими новогодними праздниками. Об этом сообщает "Фонтанка".

Всё произошло 23 декабря в подъезде дома на Боровой улице. 20-летний мужчина и его спутница переоделись в сказочных персонажей прямо возле дверей квартиры, куда их позвали ради новогоднего представления. Свои личные вещи артисты оставили на лестничной площадке, а когда вернулись, то не нашли их.

В итоге Дед Мороз лишился куртки, рюкзака и десяти тысяч рублей, а Снегурочка — дублёнки и сумки, где лежали телефон, планшет и серебряное кольцо. Артисты сразу обратились в полицию, грабителей ищут.

Оставленный Дедом Морозом подозрительный пакет перепугал жителей дома в центре Москвы
Оставленный Дедом Морозом подозрительный пакет перепугал жителей дома в центре Москвы

Ранее сообщалось, что в Челябинске 25-летний промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа дома, когда поздравлял детей. Аниматор-альпинист перепутал верёвки, что и стало причиной трагедии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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