Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку" и нашла применение вырученным за неё деньгам

В журналистов Би-би-си бросили гранату во время вечеринки в рижском баре

Володин назвал истерикой угрозы США отключить банки от своей финансовой системы

Названа страна, откуда запустили дрон, атаковавший нефтяной танкер у Индии

При стрельбе в торговом центре в США один человек погиб и один ранен

Джошуа монструозно прошёлся по Валлину и финишировал его досрочно

Легковушка на полной скорости протаранила автобус в Рыбинске, пострадали четверо

Раскрыты планы исламистов напасть на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде в Рождество

Россельхознадзор сообщил о ввозе второй партии столовых яиц из Азербайджана

В ФСБ раскрыли, кому и за сколько передавал секретные данные осуждённый за госизмену Сафронов

В журналистов Би-би-си бросили гранату во время вечеринки в рижском баре

24 декабря, 08:30
В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

В Риге неизвестный закинул учебную гранату в бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы Би-би-си. Об этом пишет Deutsche Welle*, ссылаясь на самих участников мероприятия.

В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

Инцидент произошёл около полуночи, когда в баре Čē оставалось мало гостей. Неизвестный открыл дверь в заведение и кинул гранату в сторону журналистов. По предварительной информации, это была учебно-имитационная РГД-5. Ранения никто не получил, но присутствовавшие пожаловались, что были оглушены звуком подрыва.

По мнению журналистов, атака могла быть связана с их профессиональной деятельностью. Полиция Латвии рассматривает и версию конфликта на бытовой почве, злоумышленника ищут.

Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа
Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа

Ранее сообщалось, что вандалы испачкали красной краской двери и фасад офиса британской телекомпании Би-би-си в Лондоне, потому что её журналисты не называют бойцов ХАМАС террористами.

* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!