В журналистов Би-би-си бросили гранату во время вечеринки в рижском баре 24 декабря, 08:30 В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

В Риге неизвестный закинул учебную гранату в бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы Би-би-си. Об этом пишет Deutsche Welle*, ссылаясь на самих участников мероприятия.

В Риге неизвестный бросил учебную гранату в баре, где отдыхали журналисты Би-би-си. Обложка © Twitter / Alisa_Vasilisa

Инцидент произошёл около полуночи, когда в баре Čē оставалось мало гостей. Неизвестный открыл дверь в заведение и кинул гранату в сторону журналистов. По предварительной информации, это была учебно-имитационная РГД-5. Ранения никто не получил, но присутствовавшие пожаловались, что были оглушены звуком подрыва.

По мнению журналистов, атака могла быть связана с их профессиональной деятельностью. Полиция Латвии рассматривает и версию конфликта на бытовой почве, злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что вандалы испачкали красной краской двери и фасад офиса британской телекомпании Би-би-си в Лондоне, потому что её журналисты не называют бойцов ХАМАС террористами.

* Внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов.

Авторы Татьяна Миссуми