Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа

На автомобиле репортёров красным скотчем были наклеены буквы ТВ, журналисты также предъявили сотрудникам правопорядка документы. Однако полицейские, угрожая оружием, вытащили их из машины и стали досматривать. Когда один из журналистов попытался снять происходящее на видео, правоохранитель ударил его и выбил телефон из рук. Телеканал сообщает, что после задержания корреспондентов запросил у израильской полиции разъяснения.