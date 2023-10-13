Журналистов Би-би-си жёстко задержали в Тель-Авиве при съёмке репортажа
Би-би-си: В Тель-Авиве под угрозой оружия задержаны журналисты телеканала
В Тель-Авиве задержаны журналисты Би-би-си, освещающие обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Эта информация опубликована на сайте британского телеканала.
На автомобиле репортёров красным скотчем были наклеены буквы ТВ, журналисты также предъявили сотрудникам правопорядка документы. Однако полицейские, угрожая оружием, вытащили их из машины и стали досматривать. Когда один из журналистов попытался снять происходящее на видео, правоохранитель ударил его и выбил телефон из рук. Телеканал сообщает, что после задержания корреспондентов запросил у израильской полиции разъяснения.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа был нанесён массированный ракетный удар по территории Израиля, после чего движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Уже 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Израиль предоставил 1,1 миллиона палестинцев 24 часа на эвакуацию на юг сектора Газа. 13 октября мирные палестинцы начали покидать свои дома. К настоящему моменту число вынужденных переселенцев достигло 450 тысяч.
Обстановка в Тель-Авиве. Обложка © ТАСС / Иван Батырёв