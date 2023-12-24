В Эстонии заявили, что Россия готовит Украине "рождественский сюрприз"

В Эстонии предполагают, что российские военные в скором времени могут пойти в атаку и тем самым испортить Украине Рождество. Об этом заявил бывший глава сил обороны прибалтийской страны, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас.

По его словам, у Украины силы уже на исходе. А вот у России их вполне может хватить на "рождественское наступление", считает Террас.

Он отметил, что Россия заметно усилила военное давление на Украину, а впереди страну ожидают две крайне важные недели. В случае если фронт развалится, а подразделения ВС РФ завоюют какой-либо крупный населённый пункт, это будет довольно плохим сигналом для всего мира, добавил Террас.