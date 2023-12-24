Мощный взрыв на заводе в Индонезии привёл к многочисленным жертвам

На заводе по переработке никеля в Индонезии произошёл взрыв. Минимум 12 человек погибли, ещё 39 пострадали в результате ЧП на Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) в Центральном Сулавеси, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на представителя промышленного парка.

Место взрыва на заводе по переработке никеля в Индонезии. Видео © X / JATAM Nasional / report.id

"В настоящее время ... 12 человек погибли в результате инцидента. 39 человек получили травмы", — рассказал собеседник агентства. Данные первоначального расследования свидетельствуют о том, что взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.