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24 декабря, 09:28

Мощный взрыв на заводе в Индонезии привёл к многочисленным жертвам

AFP: При взрыве на заводе в Индонезии погибли 12 человек, 39 ранены

На заводе по переработке никеля в Индонезии произошёл взрыв. Минимум 12 человек погибли, ещё 39 пострадали в результате ЧП на Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) в Центральном Сулавеси, сообщает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на представителя промышленного парка.

Место взрыва на заводе по переработке никеля в Индонезии. Видео © X / JATAM Nasional / report.id

"В настоящее время ... 12 человек погибли в результате инцидента. 39 человек получили травмы", рассказал собеседник агентства. Данные первоначального расследования свидетельствуют о том, что взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.

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Ранее Лайф сообщал о том, что один человек погиб в результате взрыва в школьной котельной в Башкирии. Инцидент случился утром 5 декабря, в результате чего часть здания обрушилась.

Обложка ©

X / JATAM Nasional

Юрий Лысенко
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