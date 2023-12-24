Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения
Президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и поздравил его с днём рождения. В ходе разговора главы государств обсудили отношения между Москвой и Баку, а также договорились сотрудничать и дальше.
"Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Там отметили, что ранее Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму.
А ранее Лайф сообщал, что правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" выдвинула нынешнего лидера страны Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года.
ТАСС / Павел Бедняков