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24 декабря, 09:35

Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и поздравил его с днём рождения. В ходе разговора главы государств обсудили отношения между Москвой и Баку, а также договорились сотрудничать и дальше.

"Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения. Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Там отметили, что ранее Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму.

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А ранее Лайф сообщал, что правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" выдвинула нынешнего лидера страны Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

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ТАСС / Павел Бедняков

Александра Мышляева
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