Минпросвещения: Новогодние ёлки пройдут во всех школах России
Праздничные ёлки состоятся во всех школах России, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ и добавили, что для проведения мероприятий никаких препятствий нет.
"Новогодние ёлки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребёнка", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что система образования в стране наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, а также объединяет людей.
А ранее Лайф писал о том, что российские школьники хотят получить на Новый год больше всего. В топ желаемых подарков вошли конструкторы и наборы по мотивам популярных компьютерных игр, а также сами видеоигры и игровые консоли.
ТАСС / ЕРА / SERGEI CHIRIKOV