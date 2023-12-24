Минпросвещения: Новогодние ёлки пройдут во всех школах России

Праздничные ёлки состоятся во всех школах России, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ и добавили, что для проведения мероприятий никаких препятствий нет.

"Новогодние ёлки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребёнка", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что система образования в стране наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, а также объединяет людей.