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24 декабря, 09:58

Минпросвещения: Новогодние ёлки пройдут во всех школах России

Праздничные ёлки состоятся во всех школах России, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ и добавили, что для проведения мероприятий никаких препятствий нет.

"Новогодние ёлки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребёнка", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что система образования в стране наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, а также объединяет людей.

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Депутат Милонов пожаловался, что школьники не берут его кататься с горки на каникулах

А ранее Лайф писал о том, что российские школьники хотят получить на Новый год больше всего. В топ желаемых подарков вошли конструкторы и наборы по мотивам популярных компьютерных игр, а также сами видеоигры и игровые консоли.

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ТАСС / ЕРА / SERGEI CHIRIKOV

Александра Мышляева
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