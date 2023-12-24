Трёхлетний ребёнок и двое взрослых заживо сгорели при страшном пожаре в Приморье

В селе Черниговка Приморского края загорелся двухквартирный дом. В пламени погибли трое человек, в их числе трёхлетний ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"24 декабря в 11:08 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Черниговка. В считаные минуты на месте работали огнеборцы <...> В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире были обнаружены тела трёх погибших: мужчины 1962 г.р., женщины 2002 г.р. и ребёнка 2021 г.р.", — говорится в публикации.

К моменту, когда пожарные прибыли к месту происшествия, огонь охватил внешнюю веранду одной из квартир, а вторая уже пылала изнутри. Пламя повредило порядка 70 квадратных метров площади здания. Дознаватели МЧС работают на месте случившегося, выясняются причины пожара.

В региональном СУ СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно предварительной версии следствия, пожар произошёл из-за короткого замыкания. Пока что сотрудниками Следственного комитета был произведён только осмотр места трагедии, расследование обстоятельств случившегося продолжается.