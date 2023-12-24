На Урале мужчина угнал полицейскую "ниву", пока на него оформляли протокол

В Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли на него протокол за нетрезвое вождение, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

27-летний мужчина находился за рулём в алкогольном опьянении. По дороге он задел несколько машин, сотрудники ГИБДД задержали его. Во время составления протокола нарушителя посадили в служебную машину, но пристёгивать не стали. В этот момент задержанный пересел в водительское кресло и попытался скрыться.

Однако дальше двора мужчина не уехал, его успели задержать. На угонщика завели два уголовных дела. Сотрудникам ГИБДД также грозят штрафные санкции за инцидент.