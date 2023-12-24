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24 декабря, 10:18

На Урале мужчина угнал полицейскую "ниву", пока на него оформляли протокол

В Челябинской области житель города Катав-Ивановска угнал полицейскую "ниву", пока сотрудники оформляли на него протокол за нетрезвое вождение, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

27-летний мужчина находился за рулём в алкогольном опьянении. По дороге он задел несколько машин, сотрудники ГИБДД задержали его. Во время составления протокола нарушителя посадили в служебную машину, но пристёгивать не стали. В этот момент задержанный пересел в водительское кресло и попытался скрыться.

Однако дальше двора мужчина не уехал, его успели задержать. На угонщика завели два уголовных дела. Сотрудникам ГИБДД также грозят штрафные санкции за инцидент.

Грабители сожгли угнанный у бизнесмена из Москвы Porsche за 38 млн
Грабители сожгли угнанный у бизнесмена из Москвы Porsche за 38 млн

В посёлке Красково Московской области грабители пробрались в магазин техники DNS и вынесли более 50 мобильных телефонов и ноутбуков, ущерб составил свыше миллиона рублей. Возбуждено дело по статье "Кража".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Мышляева
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