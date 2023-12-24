Танкист восхитил Путина просьбой наградить его командира Путин передал привет танкисту, попросившему награду для своего командира 21848 21848 Обложка © ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Президент РФ Владимир Путин уверен, что крепкое боевое братство есть разве что в нашей стране. Об этом он рассказал военнослужащим, получившим звёзды Героя России, вспомнив, что за одного из них просил сослуживец. Видео опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с Героями России. Видео © t.me / Зарубин

Около двух недель назад Путин награждал танкистов. Один из них подошёл к президенту, набрался смелости и попросил наградить и его командира, который воюет наравне с товарищами. Тогда танкист ещё не знал, что к наградам уже представлены все члены экипажа.

"Он после награждения подошёл, говорит: "Можно вопрос". Я говорю: "Да, в чём вопрос?" Мужчина настоящий. Он: "Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!" О товарищах боевых не забывает", — поделился Путин.

По его убеждению, только для Российской армии характерно такое боевое братство. Глава государства подчеркнул, что военнослужащий "не попросил себе ни денег, ни путёвку", а сказал, что будет рад, если наградят его командира, а подразделение получит новый танк Т-90. В завершение беседы Путин попросил награждённого командира передать привет тому самому танкисту.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с участниками специальной военной операции, которым вручил медали "Золотая Звезда" Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

Авторы Татьяна Миссуми