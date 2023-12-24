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Регион
Опубликовано 24 декабря 2023, 10:31
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Российские силы сбили три украинских Су-27 и один Су-24

МО РФ: Средствами ПВО сбито три украинских самолёта Су-27 и один Су-24

Три самолёта Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки, заявило Минобороны РФ.

"Средствами ПВО сбито четыре украинских самолёта: три Су-27 и один Су-24 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", — уточняется в сводке министерства.

МО РФ: За неделю сбито четыре украинских самолёта и 259 беспилотников
МО РФ: За неделю сбито четыре украинских самолёта и 259 беспилотников

А ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Россия достигла тотального доминирования по линии фронта в воздухе. Он предупредил, что это грозит серьёзными проблемами для Киева.

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Wikipedia / Airwolfhound

Андрей Бражников
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