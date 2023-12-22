МО РФ: За неделю сбито четыре украинских самолёта и 259 беспилотников Фото © EPA / TASS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили четыре украинских самолёта, 259 беспилотников и ракету ATACMS. Такие данные озвучили журналистам в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

"За неделю сбито четыре самолёта противника: один Су-27, два МиГа-29 и один Су-25, а также три вертолёта: два Ми-24 и один Ми-8 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.

Кроме того, было сбито 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а ещё три умные авиационные бомбы JDAM американского производства.

Авторы Марина Калегина