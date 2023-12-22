МО РФ: За неделю сбито четыре украинских самолёта и 259 беспилотников
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю сбили четыре украинских самолёта, 259 беспилотников и ракету ATACMS. Такие данные озвучили журналистам в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.
"За неделю сбито четыре самолёта противника: один Су-27, два МиГа-29 и один Су-25, а также три вертолёта: два Ми-24 и один Ми-8 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.
Кроме того, было сбито 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а ещё три умные авиационные бомбы JDAM американского производства.
Ранее Лайф писал, что ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью. До этого четыре БПЛА уничтожены над Калужской областью и пять — над Брянской. А накануне ПВО отработала по целям в районе Крымского моста, пока рядом с полуостровом летал дрон США.