ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка атаки произошла около 14:40 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА при попытке атаковать резервуары с топливом

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА при попытке атаковать резервуары с топливом

Напомним, что с утра 22 декабря над территорией России было сбито сразу несколько дронов противника. Так, четыре БПЛА уничтожены над Калужской областью и пять — над Брянской.