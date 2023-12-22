ПВО сбила десятый за день украинский дрон, на этот раз над Московской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Московской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Попытка атаки произошла около 14:40 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Московской области", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что с утра 22 декабря над территорией России было сбито сразу несколько дронов противника. Так, четыре БПЛА уничтожены над Калужской областью и пять — над Брянской.
Vk / Минобороны России